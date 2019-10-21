Крупнейший форум для бизнесменов пройдет в Екатеринбурге

Для участников форума будут организованы несколько площадок, на которых эксперты рассмотрят вопросы управления, поддержки, разработки стратегий развития бизнеса. Кроме того, в рамках форума будет работать менторская гостиная, где все желающие смогут пообщаться с экспертами и задать интересующие вопросы.

В мероприятии примут участие 54 спикера. В их числе основатель сети кофеен Black&White, заместитель гендиректора «Белая дача» Михаил Тихомиров, основатель и директор по развитию компании Promobot Олег Кивокурцев, гендиректор Ринго Андрей Ялунин, владелец и гендиректор сети фитнес-клубов Bright Fit Алексей Романов и многие другие.

Форум проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Организаторами выступают центр событий Web2win и агентство интернет-маркетинга Titansoft.