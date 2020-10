В Екатеринбурге из старинной лаборатории сделают отель и выставочные пространства

Компания «Брусника» планирует отреставрировать здание золотосплавной химической лаборатории на улице Первомайская, 1, там хотят открыть отель и выставочные пространства, сообщает «Коммерсантъ-Урал».

Памятник архитектуры находится в центре Екатеринбурга, неподалеку от резиденции губернатора. Компания выкупила его в прошлом году, а сейчас занимается подготовкой к проектно-сметному этапу и проводит консультации с управлением госохраны объектов культурного наследия Свердловской области. По проекту к 2023 году в отреставрированном здании лаборатории должна открыться гостиница, еще площадь будет 4 457 квадратных метра, 1 811 квадратный метр займет ритейл. Предположительно, что в здании появятся кафе, рестораны и выставочные пространства, там можно будет проводить творческие мастер-классы. По словам директора «Брусники» в Екатеринбурге Сергея Антонова, прорабатывается вопрос о том, что рядом с гостиницей может появиться жилой дом площадью около пяти тысяч квадратных метров. Рассматривается потенциальная возможность «аккуратной» достройки рядом. Антонов говорит, что номерной фонд у отеля будет небольшой, кто именно займется этой площадкой пока не ясно, так как переговоры еще идут. Объем инвестиций тоже пока неизвестен, речь идет о сотнях миллионов рублей. Проект компания планирует развивать вместе с другим памятником архитектуры на улице Пролетарской, 3. Летом было подписано концессионное соглашение, по которому застройщик реконструирует памятник архитектуры «Дом фабриканта». По словам Антонова, целью этих двух объектов является реновация квартала, а также обличение памятников в современную городскую жизнь. Здания будут реставрироваться, а там, где позволит охранное законодательство проведут реконструкцию. Мы хотим сделать из зданий новую точку притяжения, архитектурно преобразить и получить положительный экономический эффект и для города, и для нас. Это не меценатство все-таки. Важно превратить это в окупаемую историю,рассказал Антонов. Напомним, накануне в Екатеринбурге представили эскиз храма Святой Екатерины. В Екатеринбурге представили эскиз храма Святой Екатерины

Related news: В Екатеринбурге представили эскиз храма Святой Екатерины

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter