АО «Ювелиры Урала» в Екатеринбурге задолжало сотрудникам более 5,3 млн рублей
Сегодня, 19:42ОбществоФото: pxhere.com
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Екатеринбургское АО «Ювелиры Урала» не выплатило своим сотрудникам более 5,3 млн рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Задолженность по зарплате накопилась за четыре месяца 2018 года. Оплату труда не получили 180 сотрудников. После проведения прокурорской проверки руководство предприятия выплатило сотрудникам всю сумму задолженности в полном объеме.
Заместитель гендиректора был привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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