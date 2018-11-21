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АО «Ювелиры Урала» в Екатеринбурге задолжало сотрудникам более 5,3 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Hand leather money bag handbag wallet 1199284 pxhere.com

АО «Ювелиры Урала» в Екатеринбурге задолжало сотрудникам более 5,3 млн рублей

Сегодня, 19:42ОбществоФото: pxhere.com
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