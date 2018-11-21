Пропавший год назад хромой мужчина разыскивается в Первоуральске

С заявлением о розыске в полицию обратился отец пропавшего. По его словам, Виктор 21 ноября 2017 года около 18:00 вышел из дома на улице Комсомольской и пропал.

Приметы пропавшего мужчины: на вид 40-45 лет, рост 170 см, телосложение худощавое, светлые глаза, светлые волосы, носит усы. На правой стопе ампутирован палец. Одна нога короче другой, при ходьбе хромает.

Был одет в черную куртку, зеленые джинсы, черные ботинки-берцы и серую вязаную шапку.