Ведомства МВД предложили предложили лишать водителей прав без суда
Сегодня, 13:23ОбществоФото: pixabay.com
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Лишать водительского удостоверения без суда предложили сразу два ведомства МВД и Министерство здравоохранения. Совместно они разработали поправки к федеральным законам по вопросам медицинского обеспечения безопасности дорожного движения. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных актов.
Смысл предложения в том, чтобы позволить инспекторам ГИБДД получать напрямую от врачей информацию о заболеваниях водителей. Это касается тех проблем со здоровьем, которые могут угрожать водителю и участникам дорожного движения.
Предлагается создать единую систему между ведомствами, а также перевести справки для предоставления в ГИБДД в электронный формат.
Если врачами будет обнаружено заболевание, которое запрещает водить автомобиль, то водителя пригласят на прохождение комиссии. Если диагноз подтвердится, то в ГИБДД могут прекратить срок действия водительского удостоверения. В суд для этого органам обращаться не последует.
Пока законопроект не принят.
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