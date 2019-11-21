Ведомства МВД предложили предложили лишать водителей прав без суда

Смысл предложения в том, чтобы позволить инспекторам ГИБДД получать напрямую от врачей информацию о заболеваниях водителей. Это касается тех проблем со здоровьем, которые могут угрожать водителю и участникам дорожного движения.

Предлагается создать единую систему между ведомствами, а также перевести справки для предоставления в ГИБДД в электронный формат.

Если врачами будет обнаружено заболевание, которое запрещает водить автомобиль, то водителя пригласят на прохождение комиссии. Если диагноз подтвердится, то в ГИБДД могут прекратить срок действия водительского удостоверения. В суд для этого органам обращаться не последует.