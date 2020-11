На Урале выписано штрафов на 500 тысяч рублей за непредоставление COVID-статуса

В Свердловской области 56 человек оштрафованы за непредоставление информации о COVID-статусе после прибытия из-за границы, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона.

За это гражданам выписано штрафов на 532 тысячи рублей. Прибывшие из-за границы свердловчане должны в течение трех дней со дня прибытия должны пройти тест на коронавирус методом ПЦР, а затем разместить результат портале Госуслуг. При этом необходимо соблюдать самоизоляцию. С 1 августа по 20 ноября в Свердловскую область из-за рубежа вернулись 47 490 человек. 46 303 из них выполнили необходимые эпидемиологические требования, при этом у 838 из них результат тестирования показал положительный результат. 1187 человек не прошли обследование в установленный срок. В отношении 516 свердловчан за это уже составлены протоколы, 671 гражданину направлены извещения о назначении протокола за административное правонарушение. Напомним, жители Свердловской области оштрафованы в общей сложности на 77 миллионов рублей за не соблюдение «ковидных» мер. Основную массу из них составляют нарушение масочного режима и социальной дистанции. Стали известны основные причины «ковидных» штрафов в Свердловской области

