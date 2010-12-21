Абрамович обошел всех богачей планеты и купил остров

Предприниматель приобрел остров Новая Голландия в Адмиралтейском районеСанкт-Петербурга. Это приобретение обошлось Абрамовичу в 400 миллионовдолларов. Forbes указывает, что бизнесмен намерен превратить остров вкультурный центр, где будут действовать гостиницы, магазины и офисныецентры, сообщает «Накануне.Ru» со ссылкой на первоисточник.

Второе место досталось любителю искусства американскому миллиардеруСтивену Коэну. В 2010 году он приобрел картину Энди Уорхола «Кока-Кола» иработу Джаспера Джонса «Флаг». Покупки обошлись любителю искусстваболее чем в 140 миллионов долларов.

Третья позиция рейтинга досталась пакистанскому миллиардеру МиануМухаммеду Манше, который, как пишет издание, потратил до 95 миллионовдолларов на покупку отеля St. James Hotel & Club в Лондоне.