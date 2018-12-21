Рейд по выявлению опасных горок прошел в Нижнем Тагиле

Горки, спуск которых выходил на проезжую часть, были ликвидированы по требованию сотрудников Госавтоинспекции.

Отдел пропаганды ГИБДД призывает тагильчан проявлять бдительность к местам развлечения детей. 2 января 2018 года в городе Верх-Нейвинск 13-летний подросток скатился с горки и оказался на проезжей части. Ребенок пострадал под колесами снегоболотохода, в результате чего получил открытый перелом большеберцовой кости.