Рейд по выявлению опасных горок прошел в Нижнем Тагиле
18 декабря работники Госавтоинспекции осмотрели горки Нижнего Тагила, которые находятся на улице Газетной. Тагильчан призывают сообщать о небезопасных ледяных спусках, выходящих на проезжую часть.
Горки, спуск которых выходил на проезжую часть, были ликвидированы по требованию сотрудников Госавтоинспекции.
Отдел пропаганды ГИБДД призывает тагильчан проявлять бдительность к местам развлечения детей. 2 января 2018 года в городе Верх-Нейвинск 13-летний подросток скатился с горки и оказался на проезжей части. Ребенок пострадал под колесами снегоболотохода, в результате чего получил открытый перелом большеберцовой кости.
Тагильчан, заметивших небезопасные ледяные спуски, на которых катаются дети, просят сообщить в отделение ГИБДД по телефонам 97-67-20, 97-67-21, 97-67-22, 97-70-01. Заметив опасные горки на улицах Нижнего Тагила, можно сделать фото и отправить их на почту ГИБДД gibddnt@mail.ru.
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