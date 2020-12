Губернатор Курганской области Шумков стал жертвой хакеров

Хакеры взломали Instagram губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

В последней публикации на странице он написал, что из-за взлома с аккаунта могли быть направлены сообщения или комментарии некорректного содержания. Сейчас доступ к нему восстановлен. Шумков является активным пользователем соцсетей. В пресс-службе губернатора от комментариев по поводу взлома аккаунта отказались, пишет Ура.ру. Напомним, в начале ноября у депутата Госдумы из Екатеринбурга Игоря Торощина также взломали Instagram. При этом хакеры просили у подписчиков отправить деньги на лечение сына. У депутата Госдумы из Екатеринбурга взломали Instagram и просили деньги у подписчиков

