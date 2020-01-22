Власти закрыли обсуждение генплана Екатеринбурга до 2035 года
Сегодня, 21:23ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге обсуждение генплана города было закрыто до 2035 года, сообщает Regnum.
Сюжеты: Екатеринбург
Обсуждения генплана Екатеринбурга закрыты от представителей общественности. Это же касается и презентации.
Обсуждение проводится в здании свердловского отделения Союза архитекторов России при участии городских и областных чиновников. Несмотря на это, было решено провести встречу в закрытом формате.
Ранее в СМИ заявляли, что Минстрой Свердловской области запретил утверждать генплан Екатеринбурга. Власти предложили урегулировать вопросы по документу и утвердить до 2040 года.
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