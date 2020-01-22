Власти закрыли обсуждение генплана Екатеринбурга до 2035 года

Обсуждения генплана Екатеринбурга закрыты от представителей общественности. Это же касается и презентации.

Обсуждение проводится в здании свердловского отделения Союза архитекторов России при участии городских и областных чиновников. Несмотря на это, было решено провести встречу в закрытом формате.