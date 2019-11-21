В генплан Екатеринбурга включили реновацию домов, построенных раньше 1975 года
Сегодня, 22:38ОбществоФото: pixabay.com
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В проекте генерального плана, который сейчас находится на стадии общественных обсуждений, определено несколько участков Екатеринбурга, где планируется провести реновацию, то есть заменить дома, построенные раньше 1975 года и высотой не более пяти этажей, высотками, сообщает «Деловой квартал».
Сюжеты: Екатеринбург
Планируется проведение реновации в центре, в микрорайонах Заречный, Восточный, Втузгородок, Уралмаш, Эльмаш, Комсомольский, Уктус Левобережный и Правобережный, Вторчермет, Совхозная и Академический. Точное количество переселяемых жителей будут считать в рамках инвестиционных проектов.
В мэрии считают, что реновация является оптимальным вариантом развития Екатеринбурга, потому что так будет сохранена компактность застройки и, соответственно, будут снижены затраты на развитие инфраструктуры.
Более того, возведение нового дома на месте ветхой застройки позволяет сохранить зеленые зоны и общественные пространства. Их также планируется обновить.
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