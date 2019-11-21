В генплан Екатеринбурга включили реновацию домов, построенных раньше 1975 года

Планируется проведение реновации в центре, в микрорайонах Заречный, Восточный, Втузгородок, Уралмаш, Эльмаш, Комсомольский, Уктус Левобережный и Правобережный, Вторчермет, Совхозная и Академический. Точное количество переселяемых жителей будут считать в рамках инвестиционных проектов.

В мэрии считают, что реновация является оптимальным вариантом развития Екатеринбурга, потому что так будет сохранена компактность застройки и, соответственно, будут снижены затраты на развитие инфраструктуры.