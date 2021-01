В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД будут эвакуировать припаркованные автомобили, которые создают помеху уборке снега.

В столице Урала сотрудники ГИБДД уделят больше внимания эвакуации автомобилей, припаркованных с нарушениями и мешающим уборке улиц от снега, пишет Znak. Напомним, в Екатеринбурге прокурорская проверка выявила нарушения ГОСТов при очистке улиц от снега. В адрес временно исполняющего обязанности главы города Алексея Орлова было выписано представление об устранении нарушений. В Екатеринбурге прокуратура потребовала от Алексея Орлова убирать снег получше

