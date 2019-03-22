Екатеринбуржец лишился Land Rover за долг в 600 тысяч рублей

У жителя Екатеринбурга образовалась задолженность по кредитным обязательствам на общую сумму 600 тысяч рублей, в отношении него было начато исполнительное производство.

Суд постановил наложить арест на имущество должника, в частности, внедорожник, который был указан в качестве залога по кредитному договору. Судебные приставы выехали по месту проживания неплательщика и наложили арест на транспортное средство. Автомобиль направлен на хранение представителю взыскателя, сообщает УФССП по региону.

Если в установленный срок житель Екатеринбурга не сможет погасить долг, автомобиль будет направлен на экспертную оценку, а затем продан на торгах. Вырученные средства пойдут в счет уплаты кредита.