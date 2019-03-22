Мэр Екатеринбурга заявил об ограничении жилой застройки без новых школ

Данное заявление градоначальник сделал 22 марта на встрече с инициативной группой родителей.

Как пояснили родители, мэр сообщил, что администрация города ввела ограничение на согласование проектов застройки без школ и детсадов. Помимо этого, будет расширен круг подрядных организаций, привлекаемых к застройке новых микрорайонов.

При этом в мэрии отмечают, что высказывание градоначальника было менее категоричным.

Приоритет будет отдан застройщикам, которые понимают необходимость развития социальной инфраструктуры,сказали в мэрии.

Итогами встречи родители остались недовольны, сообщив, что решение по их проблеме не было предложено. Вопрос касается микрорайона Краснолесье. Там есть лишь одна школа, которая не способна вместить всех желающих. В этом году в образовательное учреждение 1 сентября придут 10 первых классов по 40 человек, пишет ZNAK.