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Мэр Екатеринбурга заявил об ограничении жилой застройки без новых школ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мэр Екатеринбурга заявил об ограничении жилой застройки без новых школ

Сегодня, 14:20ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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