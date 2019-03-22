Мэр Екатеринбурга заявил об ограничении жилой застройки без новых школ
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил о том, что приоритет в застройке будет отдаваться организациям, понимающим необходимость развития инфраструктуры.
Данное заявление градоначальник сделал 22 марта на встрече с инициативной группой родителей.
Как пояснили родители, мэр сообщил, что администрация города ввела ограничение на согласование проектов застройки без школ и детсадов. Помимо этого, будет расширен круг подрядных организаций, привлекаемых к застройке новых микрорайонов.
При этом в мэрии отмечают, что высказывание градоначальника было менее категоричным.
Приоритет будет отдан застройщикам, которые понимают необходимость развития социальной инфраструктуры,сказали в мэрии.
Итогами встречи родители остались недовольны, сообщив, что решение по их проблеме не было предложено. Вопрос касается микрорайона Краснолесье. Там есть лишь одна школа, которая не способна вместить всех желающих. В этом году в образовательное учреждение 1 сентября придут 10 первых классов по 40 человек, пишет ZNAK.
Напомним, что в 2019 году, из-за рекордного количества первоклассников, мэрия Екатеринбурга столкнулась с нехваткой мест в школах. Например, в одном из учебных заведений Академического микрорайона был сформирован 21 первый класс.