Жительница Нижнего Тагила обманула центр занятости на 57 тысяч рублей

Жительница Нижнего Тагила в январе 2018 года встала на учет в центр занятости. Она была признана безработной, ей было назначено пособие. В этом же месяце женщина официально трудоустроилась в филиал ОАО «РЖД», о чем не уведомила службу занятости и продолжила получать пособие по безработице. Обман раскрылся в ноябре 2018 года, за это время она успела получить 57 тысяч рублей. В отношении тагильчанки было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации.