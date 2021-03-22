Администрация Екатеринбурга прокомментировала запрещенную информацию на сайте города

Администрация Екатеринбурга прокомментировала запрещенную информацию на сайте города

Сегодня, 13:56ОбществоФото: pixabay.com
Фотографии противоправного содержания были размещены на сайте администрации Екатеринбурга. Мэрия дала разъяснения по поводу сложившейся ситуации.

Проведена разъяснительная работа со специалистами, разместившими данную информацию, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Информация о рекламе наркотических средств и матом на сайте администрации Екатеринбурга, была размещена квартальными инспекторами в отчете, который направлен в адвокатское бюро, сообщает Znak.com.

Юрист направила заявление в прокуратуру Свердловской области о проверке областного сайта на предмет информации незаконного содержания.

Система размещения отчетной информации предусматривает фотофиксацию в формате «было-стало»,отмечают в администрации Свердловской области.

В России за незаконную рекламу и пропаганду наркотических веществ установлена ответственность по статье 6.13 КоАП.

Напомним, реклама наркотиков на сайте мэрии Екатеринбурга была обнаружена юристом. По мнению женщины, на сайте опубликованы фотографии, где не зацензурены ресурсы по распространению запрещенных веществ.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
Свердловская областьсайтзапретфотоцензура
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы