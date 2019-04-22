В Екатеринбурге неизвестные приговорили к сносу памятник Ленину

Стикеры на памятнике Ленину на площади 1905 года в Екатеринбурге были замечены горожанами утром 22 апреля. На стикерах нарисованы перечеркнутые символы коммунизма - серп и молот, а также напечатаны слова «Подлежит демонтажу в рамках декоммунизации». Аналогичные агитационные надписи появились на памятниках Ленину еще в нескольких городах России, в том числе, в Москве.

В настоящий момент памятник вождю народов в Екатеринбурге очищают от грязи, перед майскими праздниками коммунальщики моют его водой с чистящими средствами.