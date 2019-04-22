В Екатеринбурге неизвестные приговорили к сносу памятник Ленину

В Екатеринбурге неизвестные разместили на памятнике Ленину стикеры со словами «Подлежит демонтажу в рамках декоммунизации», пишет портал Е1.
Стикеры на памятнике Ленину на площади 1905 года в Екатеринбурге были замечены горожанами утром 22 апреля. На стикерах нарисованы перечеркнутые символы коммунизма - серп и молот, а также напечатаны слова «Подлежит демонтажу в рамках декоммунизации». Аналогичные агитационные надписи появились на памятниках Ленину еще в нескольких городах России, в том числе, в Москве.
В настоящий момент памятник вождю народов в Екатеринбурге очищают от грязи, перед майскими праздниками коммунальщики моют его водой с чистящими средствами.
Напомним, что в Екатеринбурге запланирована реставрация памятника Ленину, на это выделено 105 миллионов рублей. Некоторые горожане не поддерживают данную инициативу и считают памятники Ленину «пережитком прошлого». В частности, против выступает экс-мэр столицы Урала Евгений Ройзман, который отметил, что памятники Ленину являются «символами провинциального города».