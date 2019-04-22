В Екатеринбурге устранены причины крупной аварии на водоводе

Для устранения последствий утечки на водоводе диаметром 500 миллиметров в районе перекрестка улиц Мира и Академической ремонтные бригады работали круглосуточно. Причиной утечки стала продольная трещина на водоводе. Были заменены более пяти метров труб. 22 апреля в 06:35 работы были завершены.

Восстановление водоснабжения в отключенных домах займет порядка трех часов. Это время потребуется для заполнения системы.

22 апреля будут проведены работы по восстановления первичного благоустройства.