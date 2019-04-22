В Екатеринбурге устранены причины крупной аварии на водоводе
В Екатеринбурге устранены последствия крупной коммунальной аварии, в результате которой без воды остались три района города, сообщается на официальном портале города.
Для устранения последствий утечки на водоводе диаметром 500 миллиметров в районе перекрестка улиц Мира и Академической ремонтные бригады работали круглосуточно. Причиной утечки стала продольная трещина на водоводе. Были заменены более пяти метров труб. 22 апреля в 06:35 работы были завершены.
Восстановление водоснабжения в отключенных домах займет порядка трех часов. Это время потребуется для заполнения системы.
22 апреля будут проведены работы по восстановления первичного благоустройства.
Напомним, в ночь на 21 апреля в Екатеринбурге в результате аварии без воды остались жители ЖБИ, Втузгородка и Пионерского. После локализации прорыва давление подачи воды в домах было восстановлено. К строениям, запитанным напрямую от поврежденного водовода, был обеспечен подвоз питьевой воды.