К юбилею Нижнего Тагила в городе появятся обновлённые филармония и музей

Первый – реконструкция Нижнетагильской филармонии. Проектные документы обещают предоставить в мэрию до 30 июня, заявил подрядчик ООО СК «СМР».

Главной задачей этого проекта станет создание по замыслу директора филармонии помещения с качественной акустикой. Изменения затронут, с первую очередь, концертный зал – он имеет форму барабана, что негативно сказывается на звучании. Чтобы звуковые волны правильно отражались и направлялись в нужном направлении, было решено сделать ряд акустических панелей, потолка и ловушек. Помимо этого, в зале будет новый свет, удобные кресла и современная звуковая и медиа – аппаратура.

Для артистов также создадут особые, комфортные условия – каждый оркестр сможет репетировать в обособленном помещении, оборудованном специальной шумоизоляцией. Отремонтируют и гримерки. Для нового концертного рояля, чтобы поддерживать режим влажности и температуры, будет предусмотрен так называемый бункер.

Стараемся учесть все детали. Хочется, чтобы человек имел возможность хорошо провести время, отдохнуть и обязательно вернуться к нам еще не один раз,пояснил директор филармонии Сергей Цветков.

Для проведения концертов обустроят и фойе здания. Также проектировщики продумали и оснащение помещений всеми необходимыми средствами для реализации программы доступной среды. Готов и эскиз фасада здания.