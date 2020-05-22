К юбилею Нижнего Тагила в городе появятся обновлённые филармония и музей
Два знаковых объекта планируют реализовать в Нижнем Тагиле к 2022 году, сообщает пресс-служба администрации.
Первый – реконструкция Нижнетагильской филармонии. Проектные документы обещают предоставить в мэрию до 30 июня, заявил подрядчик ООО СК «СМР».
Главной задачей этого проекта станет создание по замыслу директора филармонии помещения с качественной акустикой. Изменения затронут, с первую очередь, концертный зал – он имеет форму барабана, что негативно сказывается на звучании. Чтобы звуковые волны правильно отражались и направлялись в нужном направлении, было решено сделать ряд акустических панелей, потолка и ловушек. Помимо этого, в зале будет новый свет, удобные кресла и современная звуковая и медиа – аппаратура.
Для артистов также создадут особые, комфортные условия – каждый оркестр сможет репетировать в обособленном помещении, оборудованном специальной шумоизоляцией. Отремонтируют и гримерки. Для нового концертного рояля, чтобы поддерживать режим влажности и температуры, будет предусмотрен так называемый бункер.
Стараемся учесть все детали. Хочется, чтобы человек имел возможность хорошо провести время, отдохнуть и обязательно вернуться к нам еще не один раз,пояснил директор филармонии Сергей Цветков.
Для проведения концертов обустроят и фойе здания. Также проектировщики продумали и оснащение помещений всеми необходимыми средствами для реализации программы доступной среды. Готов и эскиз фасада здания.
В качестве второго объекта к юбилею города выступит многофункциональный музейный центр, который планируют создать на базе Краеведческого музея Нижнего Тагила. В новом комплексе планируют экспонировать инсталляции из запасников, а также уникальные экспонаты. Проект центра готов и ждёт заключения госстрой экспертизы. После чего у комплекса появится подрядчик.