В Нижнетагильская филармония получила в подарок на 25-летие японскую флейту-пикколо
Сегодня, 11:56ОбществоФото: Нижнетагильская филармония
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В Нижнетагильской филармонии появился новый концертный инструмент флейта-пикколо, сообщается на сайте филармонии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Инструмент изготовлен вручную японскими мастерами известной фирмы Yamaha.
Флейту преподнес в подарок меценат Андрей Епифанов. Он вручил сертификат на инструмент на праздничном гала-концерте в честь 25-летия филармонии.
Это не первый подарок, которую получает тагильская филармония. Так, в 2019 году она получила концертный баян, а в начале 2019 — рояль премиум-класса.
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