В Нижнетагильская филармония получила в подарок на 25-летие японскую флейту-пикколо

Флейту преподнес в подарок меценат Андрей Епифанов. Он вручил сертификат на инструмент на праздничном гала-концерте в честь 25-летия филармонии.

Это не первый подарок, которую получает тагильская филармония. Так, в 2019 году она получила концертный баян, а в начале 2019 — рояль премиум-класса.