Мэрия Заречного встретится с бизнесменами после «похорон» у торгового центра

Встреча состоится сегодня, 22 мая. Кроме того, на встречу приглашены депутаты.

В мэрии отмечают, что бизнесмены Заречного писали открытое письмо главе города. Именно оно будет рассматриваться на заседании совета.

Позавчера в Заречном предприниматели около ТКЦ «Галактика» устроили «похороны» бизнеса. Они поставили возле него гроб с венком. По словам управляющего торговым центром, на данный момент в нем открыт только продуктовый магазин. Убытки за апрель месяц составили 58 миллионов рублей.