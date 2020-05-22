Мэрия Заречного встретится с бизнесменами после «похорон» у торгового центра
Сегодня, 09:07ОбществоФото: скриншот видео из группы "Палата №6" во "Вконтакте"
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Администрация Заречного инициировала заседание координационного совета по развитию предпринимательства в городе после того, как 20 мая бизнесмены устроили «похороны», выставив гроб у одного из ТЦ, сообщает Znak.
Сюжеты: Коронавирус
Встреча состоится сегодня, 22 мая. Кроме того, на встречу приглашены депутаты.
В мэрии отмечают, что бизнесмены Заречного писали открытое письмо главе города. Именно оно будет рассматриваться на заседании совета.
Позавчера в Заречном предприниматели около ТКЦ «Галактика» устроили «похороны» бизнеса. Они поставили возле него гроб с венком. По словам управляющего торговым центром, на данный момент в нем открыт только продуктовый магазин. Убытки за апрель месяц составили 58 миллионов рублей.
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