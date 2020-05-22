Роспотребнадзор и МЧС перестали присылать SMS тагильчанам после многочисленных жалоб

Ведомства начали рассылать сообщения с конца марта, когда в регионе был объявлен режим самоизоляции. Сообщения поступали регулярно, иногда ночью.

В «Инстаграм» губернатору Евгению Куйвашеву от жителей региона регулярно поступали жалобы. Свердловчане просили повлиять на ведомства, чтобы сообщений стало меньше. На это глава области ответил, что рассылка информативна и полезна. Кроме того, он посоветовал быть терпеливее.