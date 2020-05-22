Роспотребнадзор и МЧС перестали присылать SMS тагильчанам после многочисленных жалоб
Сегодня, 09:49ОбществоФото: pixabay.com
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Большинство жителей Свердловской области и Нижнего Тагила жаловались на SMS, поступающие от МЧС с призывами соблюдать самоизоляцию. 12–13 мая они перестали поступать, сообщает ИА «Все Новости».
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Ведомства начали рассылать сообщения с конца марта, когда в регионе был объявлен режим самоизоляции. Сообщения поступали регулярно, иногда ночью.
В «Инстаграм» губернатору Евгению Куйвашеву от жителей региона регулярно поступали жалобы. Свердловчане просили повлиять на ведомства, чтобы сообщений стало меньше. На это глава области ответил, что рассылка информативна и полезна. Кроме того, он посоветовал быть терпеливее.
Однако в середине мая поток сообщений был прекращен. В свердловском оперативном штабе изданию сообщили, что SMS будут теперь поступать по мере необходимости.
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