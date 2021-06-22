Тысячи танков и боеприпасов, живопись и театр: как жил Нижний Тагил в годы войны

Великая Отечественная война для некоторых тагильчан началась на несколько дней раньше
К выполнению мобилизационного плана группа посвященных руководителей тагильского «Уралвагонзавода» приступила 17 июня 1941 года с ознакомления с секретным приказом № 32сс. В документе звучал приказ начальникам некоторых цехов и отделов подготовиться к переходу с 1 июля 1941 года на выполнение программы военного времени.
С того момента начался отсчет трудовых подвигов тагильчан, которые за годы войны построили 25,9 тысячи танков Т-34, собрали около 4 тысяч бронекорпусов для самолетов ИЛ-2, свыше 2 миллионов корпусов авиабомб, более 442 тысяч корпусов снарядов М-13 для установок залпового огня«Катюша» и 63 тысячи артиллерийских передков, рассказали на «Уралвагонзаводе».
Не только трудом жили люди в Нижнем Тагиле
В годы войны тагильчане вели активную творческую и культурную жизнь. В городе действовали мастерские, театры и кружки, участниками которых стали, в том числе и эвакуированные граждане со всех уголков СССР — художники, музыканты, артисты и другие представители творческой интеллигенции.
Особенное развитие художественную самодеятельность получила в 1943 году, когда произошел коренной перелом в военных действиях, а народ воспрял духом и поверил в будущую Победу.
Собранные тагильчанами картины в годы войны — национальное достояние России
В 1944 году в Нижнем Тагиле открылась городская картинная галерея — ныне Нижнетагильский музей изобразительных искусств, картины для которой были переданы и доставлены по решению Управления по делам искусств при Совете народных комиссаров РСФСР из Государственного художественного фонда. Позже часть картин была докуплена Уральским танковым заводом № 183 для оформления интерьеров Центрального клуба из фондов Москвы и Ленинграда. Сегодня художественное собрание заводского музея, по оценке специалистов, является национальным достоянием России. В числе всемирно известных полотен, хранящихся в Тагиле, — авторская копия картины Куинджи «Лунная ночь на Днепре», а также «Седой Урал кует Победу» художника из Харькова Ивана Воскобойникова, который был испытателем танков на УТЗ в годы войны.
Бурная театральная жизнь из Ленинграда — в Нижний Тагил
Ленинградский театр, переведенный в Тагил с гастролей на Дальнем Востоке осенью 1943 года, за полтора года дал почти 500 спектаклей и пьес из своего репертуара. Его основу составляли пьесы, посвященные Октябрьской революции и Великой Отечественной войне. Жители и предприятия города тепло принимали гостей, помогали с материалами для оборудования спектаклей, выделяли топливо, талоны на дополнительное питание, одежду и обувь работникам театра.
Приезжие артисты принимали активное участие в городских театральных коллективах, а также создании в городе Театра кукол. В те же годы на «Уралвагонзаводе» появилась хоровая капелла, в которую к концу войны входили 78 хористов. Они исполняли русские и украинские песни, классику и даже местный фольклор. В 1948 году на фестивале в Москве тагильская капелла заняла 3 место, в спустя три года — в 1951 году — 2 место.
К искусству тысячи взрослых и детей приобщались при помощи ленинградских артистов до начала мая 1945 года.
Вагоны книг в Нижний Тагил и эстафета с почти 80-летней историей
В годы войны в город несколько раз поступали большие партии книг. Первая — целый вагон с произведениями русских классиков — Пушкина, Толстого, Есенина и прочих — пришла в 1942 году. А в 1943 году состоялась первая легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Коминтерновец». В первый раз на старт вышло 20 команд. Сейчас в общегородском спортивном состязании ежегодно принимают участие порядка 90 команд и 1000 спортсменов.