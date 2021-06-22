Тысячи танков и боеприпасов, живопись и театр: как жил Нижний Тагил в годы войны

В 1944 году в Нижнем Тагиле открылась городская картинная галерея — ныне Нижнетагильский музей изобразительных искусств, картины для которой были переданы и доставлены по решению Управления по делам искусств при Совете народных комиссаров РСФСР из Государственного художественного фонда. Позже часть картин была докуплена Уральским танковым заводом № 183 для оформления интерьеров Центрального клуба из фондов Москвы и Ленинграда. Сегодня художественное собрание заводского музея, по оценке специалистов, является национальным достоянием России. В числе всемирно известных полотен, хранящихся в Тагиле, — авторская копия картины Куинджи «Лунная ночь на Днепре», а также «Седой Урал кует Победу» художника из Харькова Ивана Воскобойникова, который был испытателем танков на УТЗ в годы войны.