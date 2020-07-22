В Нижнем Тагиле «Уралвагонзавод» впервые покажет модели отечественных танков
К празднованию 100-летия отечественного танкостроения в выставочном комплексе «Уралвагонзавода» была пополнена коллекция. Посетителям музея будут представлены модели первых отечественных танков, сообщает пресс-служба предприятия.
В коллекцию вошли девять моделей бронетанковой техники: первый серийный танк «Борец За Свободу Тов. Ленин», Т-18 (МС-1), БТ-2, БТ-5 и БТ-7, Т-24 и Т-28, а также Т-26.
Модели были выполнены в масштабе 1:10. Макеты были созданы мастерской из Ростова-на-Дону. Для максимально точного их выполнения специалисты использовали чертежи, которые предоставил старший научный сотрудник Института военной истории Военной академии Генштаба ВС РФ Михаил Павлов.
По словам директора выставочного комплекса Уралвагонзавода Аллы Пислегиной, таким образом планируется показать, с чего началось танкостроение.
Отмечается, что макеты Т-18 (МС-1) и БТ-2 примут участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2020».
Напомним к 100-летию танкостроения в Нижнем Тагиле в разных районах города появились плакаты с танками УВЗ.