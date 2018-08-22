ФАС возбудила дело из-за рекламы БАДов в асбестовской газете «Народный Знахарь»
Сегодня, 07:00Общество
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На асбестовскую газету «Народный знахарь» ФАС возбудила дело из-за размещенной рекламы БАДов. На газету пожаловался один из местных жителей.
Источник: «Новый день»
Житель Асбеста обратился в администрацию города, увидев в газете объявление о продаже БАДов, в котором не было указано, что средства не являются лекарственными препаратами. По закону такая надпись должна занимать не менее 10% рекламного пространства, также, если препарат не официально является лекарством, о его лечащих свойствах нельзя заявлять.
К примеру, в рекламе ушных капель говорилось, что они способны лечить глухоту, тогда как средство является косметологическим.
В таких случаях ответственность понесет не только газета, которая разместила объявление, но и рекламодатель.
Предполагаемыми рекламодателями и рекламораспространителями являются ООО «Апифитофарм», ООО «НПК Апифитогрупп», ИП Пономарев Максим Александрович, ООО «Метротел».
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