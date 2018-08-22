ФАС возбудила дело из-за рекламы БАДов в асбестовской газете «Народный Знахарь»

Житель Асбеста обратился в администрацию города, увидев в газете объявление о продаже БАДов, в котором не было указано, что средства не являются лекарственными препаратами. По закону такая надпись должна занимать не менее 10% рекламного пространства, также, если препарат не официально является лекарством, о его лечащих свойствах нельзя заявлять.