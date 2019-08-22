Госжилнадзор проверит ресурсоснабжающую организацию Екатеринбурга из-за перерасчёта
Жителям домов на Вторчермете и Ботанике, которые обслуживает ПАО «Т Плюс», в июле пришли платёжные квитанции с дополнительной платой за отопление, потреблённое в декабре 2018 года. В среднем каждый собственник получил дополнительные 1,5– 2 тыс. рублей к счёту, рассказал на своей странице депутат Андрей Альшевских.
В качестве объяснения тому, что в июльские квитанции была включена стоимость услуг за декабрь, ресурсники указали следующее: компания в январских квитанциях указала только половину того, что было начислено в декабре, а оставшуюся часть включила в летние квитанции. Почему эти суммы нельзя было включить в квитанции за месяцы с февраля по июнь в ПАО «Т Плюс» объяснить не смогли.
Депутат Альшевских направил запрос в Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области о допустимости законности сумм, которые были выставлены. Руководитель ГЖИ Алексей Россолов в ответном письме повторил объяснение энергетиков.
Тем не менее, в письме указано, что Госжилнадзор проверит то, насколько корректно «Т Плюс» провел перерасчеты.