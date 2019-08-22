Госжилнадзор проверит ресурсоснабжающую организацию Екатеринбурга из-за перерасчёта

В качестве объяснения тому, что в июльские квитанции была включена стоимость услуг за декабрь, ресурсники указали следующее: компания в январских квитанциях указала только половину того, что было начислено в декабре, а оставшуюся часть включила в летние квитанции. Почему эти суммы нельзя было включить в квитанции за месяцы с февраля по июнь в ПАО «Т Плюс» объяснить не смогли.