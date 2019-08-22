В Екатеринбурге планируют разрушить сквер ради второй ветки метро
Сегодня, 10:03ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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На выездном совещании по вопросу строительства второй ветки метро в Екатеринбурге мэр Александр Высокинский сообщил, что, возможно, для этого придется пожертвовать сквером в центре города и парком на ВИЗе, пишет «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Речь идет о сквере, который был благоустроен к ЧМ-2018, он расположен на участке между улицей Ленина и Дворцом молодежи. Там рабочим, согласно проекту, необходимо вырыть котлован для станции «Уральских коммунаров».
Помимо этого, мэр не исключает, что также пожертвовать придется сквером на ВИЗе.
Напомним, выездное совещание прошло 21 августа, на нем Высокинский обозначил сроки строительства второй ветки метро, а также рассказал об источниках финансирования.
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