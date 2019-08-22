В Екатеринбурге планируют разрушить сквер ради второй ветки метро

Речь идет о сквере, который был благоустроен к ЧМ-2018, он расположен на участке между улицей Ленина и Дворцом молодежи. Там рабочим, согласно проекту, необходимо вырыть котлован для станции «Уральских коммунаров».

Помимо этого, мэр не исключает, что также пожертвовать придется сквером на ВИЗе.