Мэр Екатеринбурга рассказал о сроках строительства второй ветки метро
Сегодня, 13:20ТранспортФото: Екатеринбургский метрополитен
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал, что вторая ветка метро будет построена к 2025–2027 годам, пишет интернет-издание Znak.
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Первоначально планируется построить 11 станций — от ЖБИ до ВИЗа. Длина участка составит 12 километров, время в пути по всей ветке — 20 минут. Ветки метро будут пересекаться на станции «Площадь 1905 года».
До конца года мэрия рассчитывает завершить разработку проекта и направить его на госэкспертизу. Все вопросы с собственностью земли под новой веткой решены. По словам градоначальника, планируется в 2020 году получить финансирование из федеральной казны.
Напомним, ранее сообщалось, что идею строительства второй ветки метро поддерживает президент России Владимир Путин.
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