Мэр Екатеринбурга рассказал о сроках строительства второй ветки метро

Первоначально планируется построить 11 станций — от ЖБИ до ВИЗа. Длина участка составит 12 километров, время в пути по всей ветке — 20 минут. Ветки метро будут пересекаться на станции «Площадь 1905 года».

До конца года мэрия рассчитывает завершить разработку проекта и направить его на госэкспертизу. Все вопросы с собственностью земли под новой веткой решены. По словам градоначальника, планируется в 2020 году получить финансирование из федеральной казны.