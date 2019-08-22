В Екатеринбурге вынесен приговор водителю «взбесившегося» трамвая
22 августа в столице Урала вынесен приговор Марине Шкуратенко, по вине которой пострадал пассажир трамвая, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Напомним, 17 июля прошлого года Шкуратенко управляла технически исправным трамваем, во время следования в транспортном средстве обнаружилась поломка. В связи с этим, по согласованию с диспетчером, было принято решение о буксировке неисправного трамвая другим вагоном.
Шкуратенко, не дождавшись установки противооткатного башмака работником технической помощи, нарушила должностную инструкцию и самостоятельно произвела сцепку вагонов. В результате трамвай без водителя в кабине начал самостоятельное движение и врезался в едущий впереди вагон. Пассажир второго трамвая получил тяжелые травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.
Шкуратенко признана виновной, ей назначено наказание в виде года ограничения свободы с лишением права управлять транспортным средством в течение шести лет. Кроме того, в пользу потерпевшего взыскано 400 тысяч рублей.