В Екатеринбурге вынесен приговор водителю «взбесившегося» трамвая

Напомним, 17 июля прошлого года Шкуратенко управляла технически исправным трамваем, во время следования в транспортном средстве обнаружилась поломка. В связи с этим, по согласованию с диспетчером, было принято решение о буксировке неисправного трамвая другим вагоном.

Шкуратенко, не дождавшись установки противооткатного башмака работником технической помощи, нарушила должностную инструкцию и самостоятельно произвела сцепку вагонов. В результате трамвай без водителя в кабине начал самостоятельное движение и врезался в едущий впереди вагон. Пассажир второго трамвая получил тяжелые травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.