Михаил Богинский посвятил первое совещание долгам по зарплатам на Урале

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Новый руководитель СУ СКР Михаил Богинский провел первое совещание с подчиненными, на повестке которого были уголовные дела по задержке заработной платы в Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Глава следственного управления СКР по Свердловской области Михаил Богинский выслушал доклад об уголовных делах в связи с долгами по оплате труда в регионе.
По данным СКР, в период с января по август в Свердловской области в производстве органов находилось 73 уголовных дела. Общий размер погашенной задолженности по ним составила 192 млн рублей, также наложен арест на имущество на сумму 60 млн рублей. 12 уголовных дел были переданы в суд. По 7 делам прекращено производство и назначен штраф.
Михаил Богинский поставил задачу по применению всех необходимых мер для принуждения работодателей к погашению задолженностей по оплате труда сотрудников, сообщает Znak.
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