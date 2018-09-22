Михаил Богинский посвятил первое совещание долгам по зарплатам на Урале

Глава следственного управления СКР по Свердловской области Михаил Богинский выслушал доклад об уголовных делах в связи с долгами по оплате труда в регионе.

По данным СКР, в период с января по август в Свердловской области в производстве органов находилось 73 уголовных дела. Общий размер погашенной задолженности по ним составила 192 млн рублей, также наложен арест на имущество на сумму 60 млн рублей. 12 уголовных дел были переданы в суд. По 7 делам прекращено производство и назначен штраф.