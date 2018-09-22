Учебные сборы по десантной подготовке спасателей прошли в Свердловской области

Учебно-тренировочные сборы по десантной подготовке спасателей прошли в Свердловской области. В них приняли участие 96 спасателей, среди которых были члены Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, пожарные специализированной пожарно-спасательной части Курганской области и курсанты Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России.

Спасателям предстояло выполнить беспарашутное десантирование в технике «зависания» с вертолета Ми-8 МЧС. Данный метод предназначен для высадки спастельных групп в труднодоступных местах.

Наиболее опытные сотрудники МЧС выполнили десантирование в ночное время суток, подъем на борт летательного аппарата условного пострадавшего, а также высадку в лесном массиве.