Свердловские власти ужесточили условия выкупа земель под ИЖС

В августе первый вице-губернатор Алексей Орлов отменил льготные ставки для выкупа арендуемых земель. Сейчас физические и юридические лица могут приобрести землю по такой ставке после пяти лет пользования. Иначе им придется заплатить полную сумму.
Негативным инвестиционным фактором принятия постановления может являться снижение активности предпринимателей по участию в проводимых аукционах из-за высокой ежемесячной арендной платы. Кроме того, предлагаемый способ регулирования может способствовать возникновению дополнительных расходов субъектов предпринимательской деятельности,сообщает врио главы МУГИСО Сергей Зырянов.
Участники торгов не согласились с позицией министерства и намерены обратиться в суд. Они хотят добиться отмены введения переходного периода.
Напомним, в Ревде администрация выдала многодетным семьям землю под ИЖС рядом с кладбищем химических отходов.