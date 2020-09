Свердловские власти ужесточили условия выкупа земель под ИЖС

С августа 2020 года ставки для приобретения в собственность участков для индивидуального жилого строительства возросли с 1,5 до 15% от кадастровой стоимости, сообщает 66.RU со ссылкой на свердловское мингосимущество.

В августе первый вице-губернатор Алексей Орлов отменил льготные ставки для выкупа арендуемых земель. Сейчас физические и юридические лица могут приобрести землю по такой ставке после пяти лет пользования. Иначе им придется заплатить полную сумму. Негативным инвестиционным фактором принятия постановления может являться снижение активности предпринимателей по участию в проводимых аукционах из-за высокой ежемесячной арендной платы. Кроме того, предлагаемый способ регулирования может способствовать возникновению дополнительных расходов субъектов предпринимательской деятельности,сообщает врио главы МУГИСО Сергей Зырянов. Участники торгов не согласились с позицией министерства и намерены обратиться в суд. Они хотят добиться отмены введения переходного периода. Напомним, в Ревде администрация выдала многодетным семьям землю под ИЖС рядом с кладбищем химических отходов. В Ревде многодетные семьи получили землю рядом с кладбищем химических отходов

