В Нижнем Тагиле владельцу авто за «дискотеку» на капоте грозит наказание

У сотрудников ГИБДД, изучивших видео, возникли вопросы к водителю, в действиях которого усматриваются признаки административного правонарушения, сообщили в ведомстве.
Там добавили, что 21-летний водитель в то же утро был привлечен сотрудниками ДПС к ответственности за перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнем безопасности. При этом с начала года молодой человек уже 18 раз привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима, непристегнутые ремни безопасности, тонировку и иные нарушения. Штрафы он оплачивает исправно.
Напомним, в воскресенье, 20 сентября, две девушки и один мужчина устроили на остановке общественного транспорта в районе вокзала танцы на автомобиле. К ним подошли сотрудники полиции, которые попросили прекратить действия. При этом молодые люди были трезвы.