В Нижнем Тагиле владельцу авто за «дискотеку» на капоте грозит наказание

В Нижнем Тагиле владельцу автомобиля, на котором молодые люди устроили танцы в районе вокзала, грозит ответственность. Об этом TagilCity.ru рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

У сотрудников ГИБДД, изучивших видео, возникли вопросы к водителю, в действиях которого усматриваются признаки административного правонарушения, сообщили в ведомстве. Там добавили, что 21-летний водитель в то же утро был привлечен сотрудниками ДПС к ответственности за перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнем безопасности. При этом с начала года молодой человек уже 18 раз привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима, непристегнутые ремни безопасности, тонировку и иные нарушения. Штрафы он оплачивает исправно. Напомним, в воскресенье, 20 сентября, две девушки и один мужчина устроили на остановке общественного транспорта в районе вокзала танцы на автомобиле. К ним подошли сотрудники полиции, которые попросили прекратить действия. При этом молодые люди были трезвы. В Нижнем Тагиле у вокзала молодежь устроила «зажигательные» танцы на автомобиле

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter