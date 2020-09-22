В Нижнем Тагиле владельцу авто за «дискотеку» на капоте грозит наказание

В Нижнем Тагиле владельцу авто за «дискотеку» на капоте грозит наказание

Сегодня, 12:41ОбществоPhoto: скриншот видео Эдика Романова во "Вконтакте"
В Нижнем Тагиле владельцу автомобиля, на котором молодые люди устроили танцы в районе вокзала, грозит ответственность. Об этом TagilCity.ru рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

У сотрудников ГИБДД, изучивших видео, возникли вопросы к водителю, в действиях которого усматриваются признаки административного правонарушения, сообщили в ведомстве.

Там добавили, что 21-летний водитель в то же утро был привлечен сотрудниками ДПС к ответственности за перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнем безопасности. При этом с начала года молодой человек уже 18 раз привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима, непристегнутые ремни безопасности, тонировку и иные нарушения. Штрафы он оплачивает исправно.

Напомним, в воскресенье, 20 сентября, две девушки и один мужчина устроили на остановке общественного транспорта в районе вокзала танцы на автомобиле. К ним подошли сотрудники полиции, которые попросили прекратить действия. При этом молодые люди были трезвы.

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