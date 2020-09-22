В Нижнем Тагиле владельцу авто за «дискотеку» на капоте грозит наказание

Там добавили, что 21-летний водитель в то же утро был привлечен сотрудниками ДПС к ответственности за перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнем безопасности. При этом с начала года молодой человек уже 18 раз привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима, непристегнутые ремни безопасности, тонировку и иные нарушения. Штрафы он оплачивает исправно.