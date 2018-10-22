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Голодные грабители: двое жителей Касноуральска украли продукты на сумму 1920 рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Голодные грабители: двое жителей Касноуральска украли продукты на сумму 1920 рублей

Сегодня, 21:08ОбществоФото: rusvesna.su
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