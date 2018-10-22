Голодные грабители: двое жителей Касноуральска украли продукты на сумму 1920 рублей

Инцидент произошел 10 октября. Спустя семь дней хозяева квартиры написали заявление в полицию. В результате розыскных действий, были задержаны двое мужчин.

В отношении них возбуждено уголовное дело. Обвиняемым грозит штраф от 100 тыс. до полумиллиона рублей или до 5 лет выполнения принудительных работ, пишет «Мой город».