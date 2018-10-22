Минпросвещения запретит распространять склоняющую к убийствам информацию среди детей
Сегодня, 06:30ОбществоФото: vnnews.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Законопроект, который устанавливает новые ограничения на распространение информации среди несовершеннолетних детей, подготовлен Министерством просвещения России. К тем категориям, которые уже существуют, будет добавлен запрет на информацию, побуждающую детей к убийству.
Минпросвещения планирует ввести поправки в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», которые предусматривают дополнительные ограничения на распространение информации среди несовершеннолетних.
В существующей версии закона запрещена информация, побуждающая детей совершать суициды и причинять вред своему здоровью, а также побуждающая совершать действия насильственного характера по отношению к людям и животным. Но в ведомстве посчитали, что данные категории необходимо расширить, сообщают «Новые Известия».
Поэтому чиновники настаивают на введении уточнений, согласно которым под запрет попадёт любая информация, которая склоняет ребёнка к причинению вреда жизни и здоровью иных лиц.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей