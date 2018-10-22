Минпросвещения запретит распространять склоняющую к убийствам информацию среди детей

Минпросвещения планирует ввести поправки в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», которые предусматривают дополнительные ограничения на распространение информации среди несовершеннолетних.

В существующей версии закона запрещена информация, побуждающая детей совершать суициды и причинять вред своему здоровью, а также побуждающая совершать действия насильственного характера по отношению к людям и животным. Но в ведомстве посчитали, что данные категории необходимо расширить, сообщают «Новые Известия».