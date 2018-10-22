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Минпросвещения запретит распространять склоняющую к убийствам информацию среди детей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Yurist konstantin demidov kommentiruet fz o zashchite detej ot informatsii prichinyayushchej vred ikh zdorovyu i razvitiyu

Минпросвещения запретит распространять склоняющую к убийствам информацию среди детей

Сегодня, 06:30ОбществоФото: vnnews.ru
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