Редакция TagilCity.ru стала победителем окружного этапа конкурса журналистов

Редакция TagilCity.ru заняла 1 место в номинации «Интернет» на Всероссийском конкурсе средств массовой информации на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессионных отношений. На суд жюри были представлены 2 работы: «Блины, забавы и встреча весны: Масленица в Нижнем Тагиле» и «Иностранцы в Нижнем Тагиле. Кто и зачем едет отдыхать в Нижний Тагил».

Очень приятно, что публикации нашего издания высоко ценятся на федеральном уровне, на таких конкурсах как СМИротворец. Подобные истории развивают кругозор наших читателей, рассказывают об интересных обычаях разных народов, добрых, светлых семейных традициях. Организаторы конкурса присудили победу TagilCity.ru за две публикации, автором которых была Камила Мориак. Больше всего радует, что в Нижнем Тагиле есть СМИ, чья работа высоко ценится по всей России и в самых разных тематиках,поделилась главный редактор TagilCity.ru Александра Логинова.

Организаторы творческого состязания – Федеральное агентство по делам национальностей и Гильдия межэтнической журналистики. В 2018 году Гильдия проводит 10 юбилейный конкурс.

Основатель конкурса Маргарита Лянге во время пресс-конференции поблагодарила участников, отметила победителей и рассказала о важности взаимодействия СМИ в вопросе межнациональной политики.

Конкурс был задуман Гильдией как инструмент поиска тех, кому не все равно. Это особые журналисты, кто пишет на такие темы, которые часто не монетизируются. Нам повезло в том плане, что мы имеем дело с особыми журналистами. Которым не все равно, у которых горят глаза, которые чувствуют свою ответственность и переживают за судьбу страны и за самочувствие людей. Это настоящие журналисты,обратилась к участникам Маргарита Лянге, президент Гильдии межэтнической журналистики, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ.

Члены жюри отметили многообразие форм и уникальных форматов представленных работ во время пресс-конференции.

Хочу сказать спасибо всем участникам, потому что благодаря всем работам, которые я увидела, я увидела культуру вашего края. Абсолютно все работы в разных номинациях разные, и удивило многообразие форм. Многие были уникальные в форматах, в подходах и в форме подачи. Многие были уникальны настолько, что я гордилась, что они здесь есть. Авторы пишут глубоко, с подачей на широкого читателя, отметила член жюри Инна Томилина, руководитель оренбургского отделения Гильдии, главный редактор областного телевидения ОТР (Оренбург).

В окружном этапе приняли участие более 1 100 работ из 132 СМИ Уральского Федерального округа. Победителями стали 15 лучших СМИ Урала. На голосование жюри были вынесены работы в 4 номинациях: «Телевидение», «Печать», «Интернет» и в спецноминации «Родные языки».