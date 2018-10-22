Выросло количество жалоб в Роспотребнадзор о нарушениях прав потребителей за 2018 год

Роспотребнадзор Свердловской области с начала 2018 года рассмотрел 13 561 обращений граждан. Это соответствует количеству обращений принятых от граждан за тот же период в прошлом году.

Максимальное количество заявок поступало по причине нарушения прав потребителей — 9795 обращений или 67% от всего количества принятый вопросов. Это на 10% больше по сравнению с заявками за прошлый год.

Основными тематиками обращений граждан являются жалобы на сферу розничной торговле 34%, сферу жилищно-коммунального хозяйства - 21% и на деятельность финансового рынка - 9%.

Число обращений, принятых в сфере общественного питания, выросло на 2,4 раза, ранее было 217, стало 523 обращения, в сфере страховой деятельности - в 1,3 раза, ранее 180 обращений, выросли до 237, в сфере розничной торговли продовольственными товарами - на 15% с показателя от 1047 до 1206 обращений.

Количество обращений в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения - 4788 (33% от всего числа принятых заявок). Число обращения граждан о сборе, использовании, обезвреживании, транспортировке, хранении и захоронении отходов стало больше в 1,4 раза с 389 до 536 обращений.