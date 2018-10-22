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Выросло количество жалоб в Роспотребнадзор о нарушениях прав потребителей за 2018 год
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Выросло количество жалоб в Роспотребнадзор о нарушениях прав потребителей за 2018 год

Сегодня, 17:55ОбществоФото: Tourdom.ru
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