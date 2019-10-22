Мэр Нижнего Тагила показал видео работы фонтана в Пионерском сквере
Сегодня, 12:43ОбществоФото: Страница Владислава Пинаева в соцсети
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Пионерском сквере прошли пуско-наладочные работы фонтана, видео на своей странице в соцсети разместил глава города Владислав Пинаев.
Сюжеты: Нижний Тагил
Запись сделана в темное время сток, на видео видно, что фонтан подсвечивается несколькими цветами. Работу он начнет весной следующего года.
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Напомним, в минувшие выходные в Пионерском сквере прошли торжественные мероприятия по поводу завершения реконструкции, которая проведена в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей