Пилотам А321 не могут присвоить звания почетных граждан из-за нехватки документов

Как следует из официального ответа регионального Минтранса, к ходатайству о присвоении званий экипажу необходимо предоставить ряд документов, в частности, наградной лист, копии страниц паспорта, копии трудовой книжки. До настоящего момента в Минтранс документы не поступили.

Напомним, экипаж борта А321 посадил самолет с технической неисправностью, возникшей из-за попадания в двигатели птиц. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Во время посадки пилот Дамир Юсупов принял решение не выпускать шасси, хотя это противоречило инструкциям. Пилоты были удостоены звания Героев России.