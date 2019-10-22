В Нижнем Тагиле УК заплатит ребенку 70 тысяч рублей за травму в подъезде

В ходе прокурорской проверки установлено, что в марте этого года в подъезде дома № 103 на Ленинградском проспекте малолетний ребенок, поднимаясь по лестнице вместе с матерью и бабушкой, провалился в незакрытое окно между лестничными пролетами. В результате падения между третьим и вторым этажами ребенок получил травму головы. Ребенок четыре дня провел в больнице.

Ранее жители подъезда уже обращались в УК с просьбой установить заградительные решетки на окна, однако требования жильцов организация проигнорировала.

По требованию надзорного ведомства заградительные решетки на окна в подъезде установлены. Кроме того, прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании в пользу ребенка компенсации морального вреда. Исковые требования были удовлетворены.