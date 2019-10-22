В Нижнем Тагиле УК заплатит ребенку 70 тысяч рублей за травму в подъезде
ООО «УК «Тагил-Сити» заплатит 70 тысяч рублей семье 4-летнего ребенка за травму, полученную в подъезде, сообщает прокуратура Свердловской области.
В ходе прокурорской проверки установлено, что в марте этого года в подъезде дома № 103 на Ленинградском проспекте малолетний ребенок, поднимаясь по лестнице вместе с матерью и бабушкой, провалился в незакрытое окно между лестничными пролетами. В результате падения между третьим и вторым этажами ребенок получил травму головы. Ребенок четыре дня провел в больнице.
Ранее жители подъезда уже обращались в УК с просьбой установить заградительные решетки на окна, однако требования жильцов организация проигнорировала.
По требованию надзорного ведомства заградительные решетки на окна в подъезде установлены. Кроме того, прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании в пользу ребенка компенсации морального вреда. Исковые требования были удовлетворены.
Напомним, в Нижнем Тагиле жители дома № 32 на улице Аганичева обвиняют свою управляющую компанию МУП ГУК в непредоставлении отчётности и бездействии, но уже полгода не могут разорвать с ней договор.