«Зачем мы вам нужны, если вы ничего не делаете?!»

В ведении Городской управляющей компании находится 55 домов — в разных районах города. Директором является Виктория Гусева. Согласно данным системы СПАРК, уставной капитал компании составляет почти 12 миллионов рублей, а задолженность за оплату счетов — 10,3 миллиона рублей за сентябрь 2018 года по август 2019 года. Иск на взыскание задолженности с МУП ГУК подали в суд «Водоканал-НТ», МРСК «Урал», «Тагилэнергосбыт» и МУП «Нижнетагильские тепловые сети». Более того, в мае Счётная палата посчитала бухгалтерские отчеты организации недостоверными из-за нарушения в документах на имущество в 10 миллионов рублей. В этом же месяце ГУК была оштрафована на 50 тысяч рублей за несвоевременную уборку мусора в посёлке Верхняя Черемшанка.

В Городскую управляющую компанию из-за бухгалтерских нарушений направят аудиторов

На сайте городской администрации на услуги МУП ГУК жалуются жители дома № 7/4 на Черноисточинском шоссе — у подъезда нет освещения, но компания никак не реагирует. Летом собственник из дома № 57 на улице Дружинина просил призвать к ответственности МУП ГУК за отсутствие уборки внутридомовой территории. Эта же проблема возникла у жителей дома по адресу Смелянского, 4. Недовольство вызывает работа и других УК: «Универсал», «Труд», «Комфорт», «ЖКУ» и «ЖЭУ-1». По сообщению пресс-службы администрации города, жалобы на ГУК ничем не отличаются от обращений на другие управляющие организации.

С учетом жилищного фонда, который находится под управлением в МУП «ГУК», а это в основном так называемые «проблемные дома», работу можно оценить как «удовлетворительная», пояснили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Жители дома № 32 на улице Аганичева рассказали, что собрания не проводились ни разу с тех пор, как они пришли в «Городскую управляющую компанию». Однако начальник отдела кадров Оксана Пылаева сообщила, что собственники сами не шли навстречу организации. По её словам, ранее они договаривались с жильцами о проведении собрания в апреле, чтобы обсудить какие работы проведут в рамках капремонта, но оно не состоялось. Так или иначе, на собрании в мае жители заявили о намерении сменить управляющую компанию: с тех пор они несколько раз подавали заявления, но их не принимали.

В начале октября МУП ГУК организовала собрание, где на повестке дня был отчет о проделанной работе в 2018 году и планы на конец 2019 года. По договору с собственниками организация должна сообщать об этом в первом квартале каждого года. Жители дома даже не слушали отчёт сотрудников УК, а требовали, чтобы «их отпустили».

Отпустите нас! Вы вставляете палки в колёса! Мы не хотим с вами работать! Зачем мы вам нужны, если вы ничего не делаете? — просили жители дома.

Проблемы были и с открытием специального счёта дома. Как рассказала главная по дому Светлана, МУП ГУК долго готовила документы, занималась переписками с региональным оператором, поэтому жильцы дома самостоятельно отправились в Екатеринбург и через десять дней счёт был создан.

Региональному оператору мы отправили все документы (для спецсчёта). Он усмотрел какие-то неточности, с ним велась переписка, но когда жители не выдержали, то поехали сами в Екатеринбург, сообщила сотрудница МУП ГУК.

Также Светлана рассказала, что ранее предлагала директору УК своего подрядчика для выполнения ремонтных работ, но Гусева отказалась. По словам Оксаны Пылаевой, они сразу были «за» такой вариант.

Первое собрание жители дома организовали самостоятельно в мае, где большинством голосов (67%) собственники дома решили сменить управляющую компанию. По словам жильцов, когда об этом узнали в МУП ГУК, сотрудники организации пришли к одной собственнице и якобы подговорили её подписать несогласие с выходом. По словам Светланы, представители ГУК нашли одну жительницу и от её имени составили бумаги, а она подписала почти не глядя. Затем организация отправила это заявление в суд.

Меня, можно сказать, ввели в заблуждение. Я всегда прислушивалась к общему мнению. Представители МУП ГУК сказали мне, что они хотят делать ремонт, а старшая по подъезду мешает им. Меня обрабатывали, чтобы я пошла против всего дома, поделилась жительница дома.

Оксана Пылаева объяснила, что каждый собственник может опровергнуть протокол — одна из них была не согласна с переходом в другую УК. Она отметила, что жительница обратилась к ним сама, так как была не согласна с решением собрания. Однако жильцы дома отказываются верить заявлениям МУП ГУК: они решительно настроены сменить управляющую компанию и заявляют, что следующее собрание пройдёт уже с новой УК.

В сентябре в интервью TagilCity.ru председатель Нижнетагильской думы Вадим Раудштейн сказал, что работа управляющих компаний — одна из главных проблем Нижнего Тагила. Он отметил, что жильцы вправе сами устанавливать пропорции расходов на содержание и текущий ремонт, и задача депутатов помочь им в организации этой работы.

В моём доме после собрания, проанализировав отчёт, я считаю, что порядка 400 тысяч рублей УК списывает незаконно. Это мы и будем проверять, со мной согласился глава. Если установим, что это неправильно, то мы найдём резерв денег, который будет идти на внутриквартальные проезды, на их отчистку, на их ремонт, сообщил Раудштейн.

С проблемой ЖКХ сталкиваются по всей России. В Свердловской области не раз люди обращались в суд с претензиями по работе управляющих компаний. Одна из них подала в суд на собственника из-за неуплаты коммунальных платежей в течение семи лет. Он направил встречный иск за ненадлежащее содержание дома и выиграл суд — УК обязали выплатить 720 тысяч рублей.

Свердловчанин 7 лет не платил за ЖКХ и отсудил у коммунальщиков 720 тыс. рублей