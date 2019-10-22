«Закинула ногу на прилавок и стала кричать». Чем фармацевт отличается от врача

Аптека — это не больница

Для работы в аптеке необходимо медицинское либо фармацевтическое образование — чтобы разбираться в лекарствах и симптомах посетителей. Как рассказывают фармацевты, люди часто приходят к ним без предварительного посещения врача — «не сидеть весь день в очереди в больницу»». Тогда приходится выступать в роли доктора. Как поясняют в «Аптеке 03», их специалисты регулярно изучают новые препараты, проходят вебинары или даже сами пробуют лекарства и витамины, чтобы потом рекомендовать их покупателям. Но и этих знаний может не хватить — нужно ещё быть немного психологом.

Мужчина лет сорока покупает тонометр, мы рассказали ему инструкцию, всё объяснили. На следующий день он приходит и бросает прибор в окошко со словами: «Что вы мне продали? Он врёт!». Оказалось, что ранее мужчина просто не измерял давление, а когда увидел результат 140/90, возмутился и обвинил во всём нас. В итоге, мы объяснили, что давление меняется с годами и в этом нет ничего страшного. Мы ещё раз рассказали инструкцию к прибору, а он потом ещё благодарил насговорит заведующая «Аптеки 03» Анна.

Но, как объясняет специалист, всё-таки перед покупкой лекарств лучше получить рекомендации врача — точный диагноз могут поставить только в больнице, а аптека лишь предлагает выбор лечебных средств.

«Вы впариваете нам дорогие лекарства!»

От этих жалоб фармацевтам приходится отбиваться очень часто. Что поделать, спрашивают они, если покупатель, который хочет вылечиться как можно скорее, просит «лучшее, самое лучшее и побыстрее!», а дешёвые средства не настолько эффективны.

Сотрудники сети «Аптек 03» отмечают, что дорогостоящие лекарства у них продают с минимальной наценкой. Специалисты стараются донести очевидную мысль - главным для фармацевта является здоровье покупателей, которые нередко экономят на себе и не думают о дальнейших последствиях. Бывает, посетитель настороженно относится к совету, думает, что ему «впаривают», а через некоторое время приходит с благодарностью.

Есть серьезные заболеваниями, которые даже из логических соображений нельзя вылечить одной таблеткой в день с маленькой дозировкой за 11 рублей. Они, конечно, не помогают, и мы советуем эффективные средства, рассказывает Анна.

Эмоциональное выгорание и «сложные» покупатели

Работа в аптеке подразумевает частое общение с людьми, что само по себе не каждому даётся легко. К тому же, некоторые покупатели выражают свои жалобы довольно эксцентричным образом.

Когда я работала в круглосуточной аптеке, к нам пришла бабушка и начала рассказывать о какой-то язвочке на ноге. Мы посоветовали ей обратиться к дерматологу, а она закинула ногу на прилавок и стала кричать: «Посмотрите! Посмотрите», вспоминает фармацевт Юлия.

В то же время фармацевты уверяют, несмотря ни на что специалисты стараются детально разобраться в каждой претензии и помочь посетителю. Эмоции на работе лучше сдерживать, отмечает Анна из «Аптеки 03».

По мнению её коллеги Натальи, со «сложным» покупателем общаться легко, если условия труда комфортны. Как рассказывает девушка, в федеральной сети аптек, где она работал прежде, ей приходилось тратить много энергии на «корпоративные штучки»: общаться с клиентами строго по регламенту, не обращая внимания на их живые потребности.

Плюс-минус 3 секунды — штраф. Очень напрягает, что на работе думаешь, как и за какое время сказать «Здравствуйте». Чтобы чего-то добиться от офиса, приходится отправлять запрос и ждать неизвестно сколько, рассказывает Наталья.

А Юлия из «Аптеки 03» говорит, что проблем с запросами у них нет, поэтому качественное лекарство привозят на следующий день. Также они не переживают за качество поставляемых препаратов, так как заказывают его у проверенных компаний. Девушка отмечает, что в интернете невозможно получить грамотную консультацию в отличие от аптеки.

Будущее за интернет-аптеками?

С развитием интернет-торговли всё больше людей предпочитают заказывать товары, не встречаясь с продавцом лично. Работники аптек напоминают, что без совета специалиста велик риск ошибиться в покупке, а неверный выбор лекарства обойдётся дороже, чем «джинсы не того размера».