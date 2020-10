В Верхней Пышме, возле полигона «Северный», администрация планирует открыть кладбище, пишет «Уральский меридиан».

По информации из документа, принятого думой ГО Верхняя Пышма и опубликованного на официальном сайте округа, погост планируют разместить в 700 метрах от полигона. В социальных сетях жители высказывают свое возмущение. Хамство и издевательство. Раньше жили и умирали возле помойки, а теперь возле неё еще и похоронят, пишут свердловчане. Напомним, в рамках «мусорной» реформы под Верхней Пышмой постоят новый мусоросортировочный завод. Он появится рядом с Северным полигоном. Под Екатеринбургом до 2035 года построят новый мусорный полигон

Related news: Под Екатеринбургом до 2035 года построят новый мусорный полигон

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter