22 октября в Нижнем Тагиле, в связи с окончанием ремонта моста на проспекте Мира, открыто движение для трамваев, сообщает МУП «Тагильский трамвай».

Сообщается об изменении движения пассажирских составов: Возобновляется движение по маршруту №3 и №8. Временный маршрут №9 пока не приостановлен;

Закрываются временный маршрут №15П;

Расписание маршрута №12 изменилось. На рейсы больше не будут выходить девять вагонов, останется только пять (четыре перенаправят на маршрут №3);

Возобновляется движение по маршруту №15. Напомним, 16 октября мост по проспекту Мира открыли для движения автомобилей и пешеходов. В Нижнем Тагиле для машин и пешеходов открыли мост на проспекте Мира

