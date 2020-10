В Нижнем Тагиле пройдет посвященный юбилею НТМК и 75-летию Победы автоквест

31 октября в Нижнем Тагиле пройдет мероприятие «Гонка — 80. Осенний автоквест».

Он будет посвящен 80-летию НТМК и 75-летию Победы. Первая игра прошла в 2017 году в честь 25-летия компании, в январе 2018 года автоквестом отметили 55-летие ЕВРАЗ КГОК в Качканаре. Это уже шестая гонка, проводимая ЕВРАЗом. Раньше она проходила летом, в команде было до пяти человек. Сейчас в связи с пандемией COVID-19 по правилам должно быть не более трех человек в команде, они должны быть в масках и перчатках. Кроме того, участниками автоквеста могут стать только работники АО «ЕВРАЗ НТМК» и АО «ЕВРАЗ КГОК». По словам директора по персоналу и социальным вопросам Дивизиона «Урал» Сергея Селькина, мероприятие перенесли на конец октября, чтобы «сохранить здоровье и жизни большого количества людей». Во время игры участники будут путешествовать по шифрованным точкам примерно три-четыре часа и отвечать на вопросы. Селькин отмечает, что «вопросы и загадки будут интересными и интригующими». Самые быстрые команды получат денежные призы от пяти до десяти тысяч рублей, победителей наградят подарками от партнеров мероприятия. Напомним, тагильские спортсмены завоевали три медали на первенстве России по гребному слалому среди юниоров до 19 лет.

