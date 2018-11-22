Демонтаж незаконного ларька произведен в Екатеринбурге

По решению Арбитражного суда Свердловской области владелец ларька в течение десяти дней должен был убрать точку торговли с улицы города. Предприниматель проигнорировал даже повторное исполнительное производство, поэтому демонтаж незаконной точки торговли произвели на улице Восстания под контролем приставов суда, сообщает ИА «Накануне.ru».