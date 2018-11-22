Демонтаж незаконного ларька произведен в Екатеринбурге
Сегодня, 18:14ОбществоФото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
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22 ноября в Екатеринбурге на улице Восстания под контролем судебных приставов Орджоникидзевского районного отдела убран незаконный ларек.
Сюжеты: Екатеринбург
По решению Арбитражного суда Свердловской области владелец ларька в течение десяти дней должен был убрать точку торговли с улицы города. Предприниматель проигнорировал даже повторное исполнительное производство, поэтому демонтаж незаконной точки торговли произвели на улице Восстания под контролем приставов суда, сообщает ИА «Накануне.ru».
Напомним, что мэр Екатеринбурга Александр Высокинский выпустил постановление убрать с улиц Екатеринбурга объекты нестационарной торговли. Исключение составили только киоски по продаже мороженого и печатной продукции.
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