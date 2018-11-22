Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Демонтаж незаконного ларька произведен в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%bf.jpg.1024x0 q85

Демонтаж незаконного ларька произведен в Екатеринбурге

Сегодня, 18:14ОбществоФото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
Читайте
также
Будни в Нижнем Тагиле: День матери, уральские самоцветы и астрономия
Закрыть налоговую, учить педагогов, делать движухи: что советуют мэру Нижнего Тагила?
Сколько заработали бюджетные спортивные учреждения Нижнего Тагила на платных услугах?
Читайте также
Panasonic спас жизнь пожилому человеку
Сколько на самом деле стоит куриное мясо?
Кремль в курсе ситуации на рынке бензина