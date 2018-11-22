Свердловский гонщик готов назвать дочь Экспо в случае победы Екатеринбурга
Сегодня, 08:00ОбществоФото: Личная страница Сергея Корякина в «ВКонтакте»/ vk.com/russiansnag
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В семье екатеринбургского гонщика Сергея Карякина недавно родилась дочь. Спортсмен заявил, что готов назвать ребёнка Экспо, в случае, если заявка Екатеринбурга на право проведения выставки «ЭКСПО-2025» займёт первое место.
Сюжеты: Екатеринбург
Сергей Карякин стал многодетным отцом – недавно у него родился третий ребёнок. Гонщик рассказал журналистам E1.ru, что готов назвать дочь Экспо, если Екатеринбург станет местом проведения международной выставки в 2025 году.
В случае победы Екатеринбурга обещаю обсудить с женой идею назвать дочку Экспо!в шутку сказал Карякин.
Чуть позже, после того, как его слова облетели медийное пространство, он позвонил в редакцию и сообщил настоящее имя, которым с супругой планируют назвать новорожденную. E1.ru утверждает, что это не Экспо.
Напомним, что голосование за город, который получит право принимать международную выставку «ЭКСПО-2025», пройдёт 23 ноября в столице Франции.
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