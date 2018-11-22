Свердловский гонщик готов назвать дочь Экспо в случае победы Екатеринбурга

Сергей Карякин стал многодетным отцом – недавно у него родился третий ребёнок. Гонщик рассказал журналистам E1.ru, что готов назвать дочь Экспо, если Екатеринбург станет местом проведения международной выставки в 2025 году.

В случае победы Екатеринбурга обещаю обсудить с женой идею назвать дочку Экспо!в шутку сказал Карякин.

Чуть позже, после того, как его слова облетели медийное пространство, он позвонил в редакцию и сообщил настоящее имя, которым с супругой планируют назвать новорожденную. E1.ru утверждает, что это не Экспо.