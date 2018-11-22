Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Свердловский гонщик готов назвать дочь Экспо в случае победы Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
r3tgjz34lc

Свердловский гонщик готов назвать дочь Экспо в случае победы Екатеринбурга

Сегодня, 08:00ОбществоФото: Личная страница Сергея Корякина в «ВКонтакте»/ vk.com/russiansnag
Читайте
также
Будни в Нижнем Тагиле: День матери, уральские самоцветы и астрономия
Сколько заработали бюджетные спортивные учреждения Нижнего Тагила на платных услугах?
Дорога в Серебрянку. Неоднозначное мнение 
Читайте также
Panasonic спас жизнь пожилому человеку
Сколько на самом деле стоит куриное мясо?
Кремль в курсе ситуации на рынке бензина