Владислав Пинаев стал «Политиком года-2018»

На престижной премии «Человек года-2018» звания «Политик года» удостоился мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Тагильский градоначальник обошёл 67 кандидатов.
22 ноября были объявлены результаты престижной и респектабельной премии Свердловской области «Человек года-2018» по версии журнала «Деловой квартал». Звание «Политик года» получил Владислав Пинаев, который на пути к этой награде обошёл 67 кандидатов, вошедших в список участников по решению редакции URA.ru и «Делового квартала».
На финальном этапе конкуренцию тагильскому мэру составили председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин и бывший сити-менеджер уральской столицы Александр Якоб. Из трёх претендентов на первое место совет премии, состоящий из 37 чиновников и бизнесменов, а также представителей обеих редакций, в результате выбрал Владислава Пинаева.
Как сообщает URA.ru, после получения награды глава Нижнего Тагила пожелал победы Екатеринбургу в голосовании на право проведения ЭКСПО-2025, которое состоится 23 ноября.