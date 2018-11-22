Владислав Пинаев стал «Политиком года-2018»

22 ноября были объявлены результаты престижной и респектабельной премии Свердловской области «Человек года-2018» по версии журнала «Деловой квартал». Звание «Политик года» получил Владислав Пинаев, который на пути к этой награде обошёл 67 кандидатов, вошедших в список участников по решению редакции URA.ru и «Делового квартала».

На финальном этапе конкуренцию тагильскому мэру составили председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин и бывший сити-менеджер уральской столицы Александр Якоб. Из трёх претендентов на первое место совет премии, состоящий из 37 чиновников и бизнесменов, а также представителей обеих редакций, в результате выбрал Владислава Пинаева.

Видео Видео: «Деловой квартал», ekb.dk.ru