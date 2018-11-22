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Владислав Пинаев стал «Политиком года-2018»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Владислав Пинаев стал «Политиком года-2018»

Вчера, 23:14ОбществоФото: «Деловой квартал»/ ekb.dk.ru
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