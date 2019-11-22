УрФУ получил грант в 90 миллионов рублей от Министерства науки

Всего на конкурс заявились 433 вуза из 52 регионов России. Бюджет конкурса в 2019 году оставил три миллиарда рублей. Минимальный размер гранта — 44 миллиона рублей, максимальный — 90 миллионов рублей. Для распределения больших грантов участников разбили на 19 экспертных групп, состоящих из экспертов из разных стран.