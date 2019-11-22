УрФУ получил грант в 90 миллионов рублей от Министерства науки
Сегодня, 11:33ОбществоФото: Яндекс.Карты
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Уральский федеральный университет в рамках нацпроекта «Наука» получил грант в размере 90 миллионов рублей от Министерства науки и высшего образования, сообщает «Коммерсант».
Сюжеты: Екатеринбург
Всего аналогичные гранты получили 36 вузов. УрФУ представлял проект «Химический дизайн новых многофункциональных материалов».
Всего на конкурс заявились 433 вуза из 52 регионов России. Бюджет конкурса в 2019 году оставил три миллиарда рублей. Минимальный размер гранта — 44 миллиона рублей, максимальный — 90 миллионов рублей. Для распределения больших грантов участников разбили на 19 экспертных групп, состоящих из экспертов из разных стран.
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