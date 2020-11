20 ноября в Нижнем Тагиле скончался врач Владимир Наумович Гельфанд, трудившийся акушером-гинекологом в ЦГБ № 1.

Коллеги выражают свои соболезнования родственникам и близким. Это тяжкий удар и невосполнимая потеря. Профессионал своего дела и отличный человек. Светлая память о нём всегда будет жить в наших сердцах,сообщает пресс-служба горбольницы № 1. Напомним, в ночь с 15 на 16 ноября в Нижнем Тагиле в больнице умер стоматолог Назир Бабаев. В поликлинике, которая принадлежала доктору, сообщили TagilCity.ru, что трагедия стала для них шоком. Пока медицинское учреждение функционирует в старом режиме. «Как снег на голову»: в клинике прокомментировали смерть тагильского стоматолога

